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أخبار العالم

لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي توصي بالتصديق على اتفاق تمديد "ستارت"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أوصت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) بالتصديق على اتفاق تمديد معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات قادمة. 
وقال مصدر في اللجنة المذكورة لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/: "صوتنا لصالح المصادقة على تمديد المعاهدة بالإجماع". 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال يوم أمس /الثلاثاء/ للغرفة السفلى من البرلمان الروسي (مجلس الدوما)، مشروع قانون للمصادقة على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (التي تنتهي في 5 فبراير القادم)، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأمريكي جو بايدن رغبته في تمديد المعاهدة.
ووفقًا للوثيقة المقدمة لمجلس الدوما، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026. 
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي يوم أمس الثلاثاء أول اتصال هاتفي بينهما، حيث أعربا عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت3".


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