الأموال العامة تضبط رئيس مدينة بقنا وآخرين بتهمة الإضرار بالمال العام

ضبطت إدارة مباحث الأموال العامة برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ق.ا و ع.ع، و ح.ذ، بتهمة الإضرار بالمال العام، فى تعاملات حدثت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بـ قنا.





جاء قرار القبض على المتهمين بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنتين من إدارة المتابعة وتقيم الأداء بإشراف، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن فحص عملية توريد أدوات ومعدات في مدينة دشنا بقيمة 200 ألف جنيه.





وتبين من تقرير اللجنة، أن المعدات والأدوات غير صالحة وغير جيدة و بسعر أعلى من السوق مما يعد إضرارًا بالمال العام، بقيمة 200 ألف، والمشترك فيها كل من نائب رئيس مجلس المدينة السابق ق.ا، و ع.ع، رئيس قسم العقود والمشتريات، وح.ذ مندوب قسم العقود والمشتريات.





وأشار المصدر، إلى أنه بفحص الملفات من مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبين أن المتهمين أضروا بالمال العام، ما تسبب في فساد مالي وإداري.





تحرر المحضر اللازم، وجار عرض المتهمين على النيابة للتحقيق في ما هو منسوب إليهم.





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