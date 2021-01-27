تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجولان السوري المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجولان السوري المحتل.





وفى سياق منفصل قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في معرض حديثه حول وضع غزة إنه "لن نتقدم نحو اتفاق تهدئة أكثر من الخطوط التي حددناها، إلا إذا تم حل مشكلة الأسرى والمفقودين".

وعن احتمالات تصعيد الوضع الأمني، أضاف "لا نحدد حاليًا أيًا من أعدائنا يعتزم أو يريد أو يفكر في شن حرب أو عملية واسعة ضد إسرائيل".

وأعلن كوخافي أنه "أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

وتابع كوخافي في تصريحاتنقلتها القناة 13 العبرية: "هاجمنا خلال العام الماضي 2020 أكثر من 500 هدف بمناطق متفرقة بالشرق الأوسط".

وحذّر مواطني لبنان، قائلا "في لحظة اندلاع حرب، أنصحكم بترك الأماكن المليئة بالصواريخ، لأنها ستكون معرضة لهجمات الجيش الإسرائيلي".‏