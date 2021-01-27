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برلمان

وزيرة الثقافة: برامج لمواجهة العنف والتطرف الفكري والارتقاء بالذوق العام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:03 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تقوم بعدد من الأنشطة الثقافية الرامية لتدعيم "قيم المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء شخصية الانسان ومكافحة الفكر المتطرف عبر الرؤية الثقافية المتكاملة.

وأشارت وزيرة الثقافة خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، والذي يشهد إلقاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بيانها حول أداء وزارتها خلال الفترة (2018- 2020) إلى أن الأنشطة الثقافية تستهدف أيضا نبذ التطرف الفكري والعنف 
والارتقاء بالذوق العام ودعم الهوية الوطنية عبر العروض المسرحية
 والندوات.

وأكدت "عبد الدايم" أن الوزارة نظمت عددا من الأنشطة الرامية بالتوعية بالمخاطر التي تواجه الدولة المصرية ، بالإضافة إلى مبادرة أعرف جيشك من خلال أعمال فنية لشرح تضحيات القوات المسلحة  الرامية للحفاظ على امن واستقرار الوطن .

وشرحت قصص بطولة الشهيد للأطفال عبر أنشطة شملت مبادرات عديدة منها تحت مسمى " سيلفي مع الشهيد " و غيرها من الأنشطة.
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