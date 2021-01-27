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فن

نجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر.. شاهد | تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر تطورات أبرزها  تعود "لؤلؤ" إلى عملها، وتحيي حفلا ناجحا وتقدم دويتو مع محمود الليثي، وهذا النجاح يغضب كامليا.


تقرر "نهال" الانتقام من "طارق" وتطلب من زميلها "تامر" أن يساعدها خاصة بعدما حكت له عن كل ما مرت به.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، .محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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