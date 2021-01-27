وزيرتا الثقافة والبيئة أمام النواب.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
الشروق
الرئيس السيسي يوجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية
الأهرام
مدبولي: اجتماع أسبوعي لمتابعة تطوير القرى المصرية والتنفيذ سيكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة
"أبو العينين": لا يجب أن يكون مسمى حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون مصر
صدى البلد
لعرض موقفهما من برنامج الحكومة.. وزيرتا الثقافة والبيئة أمام النواب
عرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح تحت عنوان: نريد "عين القاهرة" حارسة وليست مدمرة
اليوم السابع
"أبو العينين" وكيل مجلس النواب: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار في الخارج
مصراوي
الأحد.. بدء تسليم 820 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة
الهلال اليوم
انخفاض طفيف الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء
مبتدأ
اليوم.. مصر تواجه الدنمارك في مباراة مصيرية بمونديال اليد
سكاي نيوز عربية
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية