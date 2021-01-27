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تعليم

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية لشهر فبراير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:20 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
يعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2021. 

 وذلك تحت رعاية   الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلا وفق تخصصه.

وأفادت  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز أن  الخطة يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور والتى يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة. 

وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير الأون لاين كالآتي :

1 - دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 فبراير  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تصميم المقررات الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 فبراير  فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

3- Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

4- تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

5- التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- العرض الفعال وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  9-10 فبراير  فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

7- نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

8- التخطيط الاستراتيجى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

9- العمل تحت الضغوط النفسية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

10- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء  23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


كما سيعقد المركز دورات تدريبية  بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية  والمحافظة على التباعد الأجتماعى مع الالتزام بالاعداد

 القليلة بالدورة التدريبية على النحو التالى:
1- الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعى وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تأثير الموسيقى على الإلنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

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