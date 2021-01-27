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رياضة

الجبلاية ترفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:15 م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
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يسرى غازى
رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد طلب نادى مصر المقاصة لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك.

ويلتقى فريق المقاصة نظيره الزمالك غدا الخميس فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية ترفض الاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات الدوري الممتاز عدا لقاء القمة بين الاهلي والزمالك.

أشار إلى أن الجبلاية تمسكت فى وقت سابق برفض الحكام الأجانب والاستعانة بهم فى إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز وتم تعيين طاقم مصري بقيادة الدولى جهاد جريشة.

شدد على أن اللجنة الثلاثية جددت الثقة فى الحكام المصريين والدفع بهم فى إدارة مباريات الدوري المحلي للمساهمة فى إفراز عناصر يتم ترشيحها فى البطولات القارية والدولية.

نوه إلى أن اللجنة الثلاثية لن ترضخ لأى مطالب لأندية الدورى باستقدام حكام أجانب حتى نهاية الدوري المصري.

يذكر أن النادى الأهلى يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٢١ نقطة فيما يحل الزمالك وصيفا برصيد ٢٠ نقطة والجونة بالمركز الثالث برصيد ١٨ نقطة.
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