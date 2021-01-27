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محافظات

حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين... حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة في دمنهور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بضرورة عمل إحلال وتجديد للاعمدة الكهربائية، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مجلس المدينة، حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع.

وأسفرت الحملة عن متابعة تغطية فتحات الاعمدة الكهربائية أمام مدرسة الثانوية العسكري وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة وإستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت الحملات عن رفع ٢٠١٠ بنطاق ٨ مراكز تمثلت في (١٣٠ طن بالدلنجات - ١٢٠ طن بأبو حمص - ٩٠ طن ببدر - ٦٣٠ طن بدمنهور - ١٥٠ طن بالمحمودية - ١٠٠ طن برشيد - ٦٠٠ طن بكفر الدوار -  ٩٠ طن بوادى النطرون ).

كما أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار بنطاق (أسفل الكوبري الزراعي، مدخل المدينة، شارع الحدائق، وشارع المحكمة) ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

-  رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى  والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور. 

وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن:-

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن  :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعه بحوش عيسى
- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة

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