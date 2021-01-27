ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عنصر في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (125 طربة من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى، هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة مستقلًا إحدى السيارات.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .