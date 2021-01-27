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رياضة

موسيماني يحاضرلاعبي الأهلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة بعد غد الجمعة ،في طريقها  إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره بها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.


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