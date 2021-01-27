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أخبار العالم

خاص| عضو بالحزب الديمقراطي يكشف لـ صدى البلد ماذا ينتظر ترامب بعد محاكمته فى مجلس الشيوخ

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
قال مهدى عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي إن من الضروري أن يتم محاكمة ترامب لأن ما قام به يعتبر انقلابا على نظام الحكم وأثار مؤيديه بالانقلاب على كل شيء سواء كان على الدستور أو الكونجرس أو حتي علي القضاء ولا بد أن يكون هناك حساب لذلك.

وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي في تصريحات خاصة لصدى البلد: بالنسبة لمحاكمة مجلس الشيوخ؛ لا بد من الحصول على 67 صوتا من أصل 100 صوت.

وتابع عفيفي: في مجلس الشيوخ الجديد، هناك 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فالحصول على 17 صوتا من الجمهوريين صعب لأنهم يروون أن ذلك سيؤثر عليهم كحزب جمهوري وليس دعما لترامب ولذلك إصدار حكم على ترامب من مجلس الشيوخ مسألة صعبة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن إدانة ترامب مرتين تعتبر كافية في التاريخ لمحاكمته في مجلس الشيوخ وتوقيع عليه الحكم، لافتًا إلي أن بمجرد محاكمته من مجلس الشيوخ يمنعه ذلك من الدخول في أي أعمال سياسية مرة أخرى بجانب سحب المميزات التي يتمتع بها الرؤساء السابقون.


وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أدوا اليمين الدستورية رسميًا كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب. 

ومن المقرر بعد أداء اليمين، يفرض السيناتور الجمهوري راند بول، التصويت الإجرائي الأول للمحاكمة المفترض أن تتم يوم 9 فبراير المقبل.

وسيكون هذا التصويت أول اختبار للجمهوريين تجاه محاكمة ترامب المقبلة حيث تم تسليم قرار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ،  الاثنين الماضي.
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