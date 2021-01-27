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حوادث

حبس تشكيل عصابي يضم سيدة ونجلها لاتجارهما في الهيروين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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انجي هيبة
جددت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز حبس تشكيل عصابي بينهم أم ونجلها لاتجارهم في المواد المخدرة علي نشاط واسع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن التشكيل ضم 3 متهمين أحدهم له معلومات جنائية ونشاط في الترويج للمواد المخدرة وتحديدا مخدر الهيروين.

واتخذ التشكيل من مسكن المتهم الثاني مكانا للاختباء وانهاء عمليات التصنيع وتكييس المواد المخدرة بعد إضافة لها بعض الاضافات الكيميائية.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية عاطل ووالدته بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الهيروين،  كما ضبطت أدوات مخصصة للتصنيع وعمليات التدوير وميزان حساس ومبلغ مالي ضخم من حصيل البيع.

 وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، استهدف مأمورية 3 عاطليّن  لأحدهما معلومات جنائية وبينهم سيدة أكدت التحريات اتجارهم في المواد المخدرة.

وبمداهمة المسكن ضبطت الحملة  25 كيلو جرام من مخدر الهيروين و5 أسطونات خام وكمية من عقار «باراسيتامول» زنة 5 كيلو جرامات وكمية من مخدر الحشيش والأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير.

وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، إن الاسماعيلية كانت علي مدار السنوات الماضية بمثابة مخازن للمواد المخدرة قبل انتقالها للقاهرة أو الدلتا.

وأضاف أنه مع تكثيف العمليات في شمال سيناء انتقلت مجموعات إلي الإسماعيلية للعمل في تصنيع الهيروين وترويجه مستغلين موقع المحافظة الجغرافي المتميز والرابط بين القاهرة والسويس ومحافظات شرق الدلتا ووجود ظهير صحراوي وزراعي كبير يساهم في عمليات التخزين.


وتمكنت مأمورية مكبرة للإدارة علي مدار الأيام الماضية من ضبط  3 أشخاص عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية، وزوجة أحدهما بالقرب من محل سكنه وبحوزتهم 25 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و5 أسطونات لمخدر الهيروين معدة للترويج.

 كما ضبطت الحملة كمية من مخدر الحشيش والأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير وماكينة لحصر النقود و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين للإتجار فيه.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 15 مليون جنيه تقريبا.
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