دروس مبسطة في الاقتصاد.. أفضل كتاب للمبتدئين لفهم عالم البيزنس

يعي الكثيرين أن الاقتصاد تقيل جدا على الفهم، فله فلسفته المعقدة، ومصطلحاته الخاصة، ونظامه المركب، ويسعى الكثيرين للحصول على مادة لتبسيط الاقتصاد، وفيما يلي يستعرض صدى البلد واحد من أهم كتب الاقتصاد للمبتدئين، وهو كتاب "دروس مبسطة في الاقتصاد" للمؤلف روبرت ميرفي ‏عالم الاقتصاد، والمؤرخ الأمريكي.





ويتكون الكتاب من أربع فصول رئيسية، هما المبادئ الأساسية، اقتصاد السوق "الإشتراكية"، الاقتصاد الموجه "الرأسمالية"، الاقتصاد المختلط، ويتحدث الكاتب في كل فصل بالتفصيل والشرح الواف معان الأجزاء السابق ذكرها، وسماتها وكيفية قراءة الأوضاع الاقتصادية الحالية الخاصة بكل جزئية، وأليكم الأجزاء الأربعة للكتاب:





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- مبادئ أساسية

يعرف الكاتب خلال ذلك الفصل علم الاقتصاد وأهمية دراسته، وماهي الأنشطة التي تخضع له بصفته أنشطة اقتصادية، كما عمل على تبسيط المفاهيم الخاصة بعلم الاقتصاد، ويشرح الكاتب مفاهيم الادخار والاستثمار وكيفية تفسير الاقتصاديين للخيارات الفردية.





- الرأسمالية "اقتصاد السوق"

يتناول الفصل اقتصاد السوق "النظام الرأسمالي" شارحا عددا من مفاهيم هذا النظام كالملكية التخصصية وفكرة التخصص وتقسيم العمل والمنافسة ، كما يناقش مفاهيم الدخل والاستثمار في نطاق النظام الرأسمالي، وتعريف نظام المقايضة وتطور مفهوم النقود والنظم النقدية، والعرض والطلب والقوانين الخاصة بهما وآلية تفسير أسعار السوق، ويتناول تعريف الفائدة والائتمان والدين من وجهة نظر النظام الرأسمالي ويشرح بالتفصيل سوق الأوراق المالية "البورصة" وماهو الفرق بين الأسهم والسندات ويشرح حساب الأرباح والخسائر في الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المختلفة.





- الاشتراكية "الاقتصاد الموجه"

يتناول الفصل تعريف ورؤية التقتصاد الموجهة والنظرية الاشتراكية، كذلك الاخفاقات النظرية والتاريخية لنظام الاقتصاد الموجه.





- مبدأ التداخلية "الاقتصاد المختلط"

وفيه يتناول الكاتب التعريف بمبدأ التداخلية وفكرة الاقتصاد المختلط، كذلك يوضح التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادى وأضراره، ويشرح طرق وأدوات التدخل الحكومي في الاقتصاد؛ مثل: مراقبة الحكومات للأسعار، وفرضها للأنواع المختلفة من الضرائب، كما يناقش فرض الحكومات للتعريفات الجمركية على واردتها من الخارج وقضايا التضخم والدين الحكومي وكذلك قضية الدورة الاقتصادية.