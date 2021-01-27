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أخبار العالم

دبابات ومدرعات.. تحركات عسكرية أمريكية في سوريا قرب الحدود التركية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:57 م
الجيش الأمريكي في
الجيش الأمريكي في سوريا
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أحمد محرم
أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الأمريكية تواصل تحركاتها المتصاعدة في الآونة الأخيرة شمال شرق سوريا، حيث عمدت اليوم أيضًا إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مدرعات ودبابات إلى قاعدتها العسكرية في المالكية (ديريك) بريف محافظة الحسكة السورية على مقربة من الحدود السورية – التركية. 

كما سيرت القوات الأمريكية دورية منفردة على الشريط الحدودي في المنطقة وهي تحركات جديدة عليها، وكانت قد استقدمت تعزيزات مماثلة إلى ذات القاعدة خلال 48 ساعة الفائتة، وسط أنباء عن نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة جديدة بريف المالكية (ديريك) عند مثلث الحدود السورية -التركية-العراقية، ويذكر أن تركيا سبق وهددت بشن عملية عسكرية للسيطرة على الشريط الحدودي هناك.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن القوات الأمريكية سيرت دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية “ديريك” عبر طريق عام قامشلي – المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية.

يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأمريكية المنخرطة ضمن التحالف الدولي شمال شرق البلاد، حيث أشار المرصد السوري في 23 من الشهر الجاري، إلى أن التحالف يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده ضمن منطقة شمال شرق سوريا، ورصد المرصد السوري من 23 ديسمبر الفائت وحتى 23 يناير الجاري، دخول 240 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 7 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور، الأولى دخلت بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، والثانية بتاريخ الرابع من يناير، والثالثة بتاريخ السابع من الشهر الجاري، والرابعة في العاشر منه، أما الخامسة فدخلت في 16 من الشهر، والسادسة بتاريخ 19، فيما الأخيرة دخلت في 20 من ذات الشهر.
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