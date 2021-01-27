لحماية الأطفال.. شرطة أبوظبي تصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين

طالبت شرطة أبو ظبي، الأسر الإماراتية، بأهمية تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، حذرت الشرطة من مخاطر ترك قطع أثاث بجانب النوافذ، خشية استخدامها من قبل الأطفال بغرض الفضول ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.





وأوضحت أنه في فصل الشتاء يتم فتح النوافذ في المساكن للاستماع بالهواء الطلق، وقد يكون الأطفال الصغار قريبين جدا من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطرًا بالغًا عليهم، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط بل وللكبار أيضًا.





وأكدت أهمية إغلاق جميع النوافذ من أجل سلامة الأطفال، خاصة عندما لا تكون قيد الاستعمال وفي حضور أولياء الأمور، وذلك لأن معظم النوافذ يسهل فتحها بالانزلاق حتى بواسطة الطفل الصغير، ومن المهم التأكد من إغلاقها بإحكام.





ودعت إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ ما يسهم في حماية الأطفال من السقوط، على أن يتم اختيار أجود الأنواع وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لا تسمح بخروج الطفل من بيتها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق.