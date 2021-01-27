البابا تواضروس يستقبل رئيس بنك مصر في الكاتدرائية بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من بنك مصر، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمي والشمول المالي.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الوفد ضم محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الالكترونية ببنك مصر، وهبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.





كما حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوى، وبربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.