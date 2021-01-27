البترول: حركة تنقلات تشمل 16 مسئول استكشاف بشركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات ، شملت 16 من مسئولي الاستكشاف بشركات قطاع البترول.





وأوضحت وزارة البترول - في بيان، اليوم الأربعاء-أن حركة التنقلات تستهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة؛ لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة ، وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي ستخلوا بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية.





وشملت الحركة تعيين إبراهيم عبده مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف والعمليات الخارجية وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول، وعبدالمجيد عيسى مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول، ولبني غانم مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول، وأميمة عبدالوهاب مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.





وتم تعيين مدحت إبراهيم مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة مجاويش للبترول، وياسر رمضان مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة خالدة للبترول، وعماد شحاته مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة قارون للبترول، وأحمد كمال الدين مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول اعتبارا من 17 إبريل المقبل، ومجدي فهمي مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.





وشملت الحركة تعيين يحيي محمد مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروسيلة، وعمرو عادل عباس مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركتي شقير البحرية للزيت "أوسوكو" والمنصورة للبترول، وعلاء الدخاخني مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة لشركتي دارا للبترول "بترودارا" وغرب بكر للبترول.





كما تم تعيين أيمن محمود مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروجلف مصر، ووليد عفيفي مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول، وأحمد رمضان مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة بتروأمير، ووليد الدسوقي مديرا عاما للاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة كوم أمبو للبترول.