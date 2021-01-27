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محافظات

حياة كريمة..نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات قرى القنطرة شرق ..شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:52 م
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور العميد محمد يوسف ربيع، ممثل الهيئة الهندسية بالجيش الثاني الميداني واللواء عمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية ومنسقي وحدة حياة كريمة.

وذلك لمناقشة واستعراض كافة احتياجات قرى مركز ومدينة القنطرة شرق التي تخص الخطة الاستثمارية وقطاع البيئة و المشروعات وكافة المرافق التي تؤهل المواطن لحياة كريمة، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات والبيانات التي تستوفيها المحافظة لمبادرة حياة كريمة لسرعة البدء في تطوير البنية التحتية لـ 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن 1500 قرية علي مستوي الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وأستعراض آليات الخطوات التنفيذية لتطوير البنية التحية للقرى والتي أستعرض بها عدد من المديريات الخدمية والشركات أحتياجاتهم لتطوير البنية التحتية وتضمنت مضاعفة التصرفات لاستكمال أعمال محطات مياة الشرب والصرف الصحي و إنشاء محطة معالجة، وأحتياجات الغاز لتغطية 14 قرية ضمن القرى المدرجة بالخطة، وعرض الشركة المصرية للأتصالات لخطتهم لتقديم خدمة مناسبة للقرى.

كما ناقش نائب محافظ الإسماعيلية وممثل الهيئة الهندسية احتياجات القري من الإسكان والتي تتضمن دراسة وعرض إنشاء 60 وحدة سكنية بكل قرية، وناقش ممثل هيئة الإسعاف دراسة إنشاء مركز تطوير وتدريب متطور لحالات الامراض المزمنة القلبية والتنفسية وخلافه من الأمراض المزمنة التي تحتاج لإسعافات سريعة وإنشاء نقط إسعاف للوصول بأسرع وقت ممكن في الحالات الطارئة لإسعاف المرضى.

كما تم مناقشة ودراسة ومقترحات كل من الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة لرفع كفاءة بعض المنشآت وإنشاء أخرى حسب أحتياجات كل قرية، كما تم استعراض متطلبات مديرية الري لإنشاء 4 كباري مع مراعاة المشروعات القائمة والاحتياجات والمشروعات الأخرى التي سيتم إدراجها. 
 
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية علي تضافر كافة جهود الدولة لتحويل وجه القرية المصرية مع مراعاة النمو السكاني كأحد أهم التحديات أمام تحقيق متطلبات التنمية.

القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، هي "الأبطال، التقدم، جلبانة، ميت أبو الكوم الجديدة ، الإسماعيلية شرق 6، التل الأحمر، العزبة، السلام الجديدة، بوابة القنطرة، بئر أبو عروق، بير حبيطة، جبل أم خشيب، كتيب حبيشي، حض أبو سعادة، بير مدكور".

حياة كريمة..نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات قرى القنطرة شرق ..شاهد
حياة كريمة..نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات قرى القنطرة شرق ..شاهد
حياة كريمة..نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات قرى القنطرة شرق ..شاهد
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