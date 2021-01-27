دراسة: النساء الحوامل أكثر عُرضة للوفاة من COVID-19

خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى وأكثر عرضة للوفاة من Covid-19.





ووفقا لما ذكره موقع " q13fox" فإنه من المرجح أن تدخل النساء الحوامل المستشفى ويكن أكثر عرضة للوفاة من COVID-19 مقارنة بأقرانهن ، وفقًا لدراسة راقبت مئات النساء الحوامل في ولاية واشنطن العام الماضي.





كان الأطباء يشتبهون طوال فترة الوباء أن النساء الحوامل قد يَكُن أكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم ، لكن معدل الوفيات المتزايدة والاستشفاء صدم حتى المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة.

وقالت الدكتورة كريستينا آدامز والدورف ، أستاذة التوليد وأمراض النساء في جامعة واشنطن ميديسن: "كان هذا معدلًا مرتفعًا بشكل صادم لوفيات المرضى الحوامل في ولاية واشنطن لم نكن نتوقع ذلك". "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دراسة معدلات الوفيات بين المرضى الحوامل على مستوى السكان."





وتتبعت الدراسة التي أجريت بواشنطن 240 امرأة حامل أصبن بـ COVID-19 بين مارس ويونيو من العام الماضي، مقارنة بأقرانهم من غير الحوامل ، أظهرت الدراسة أنهم كانوا أكثر عرضة 3.5 مرة للدخول إلى المستشفى بسبب COVID-19 و 13 مرة أكثر عرضة للوفاة بسببه.





وتوفيت ثلاث نساء حوامل في الدراسة بسبب COVID-19 ، أو 1.3٪. ووفقًا للدراسة ، كان الثلاثة من الأقليات العرقية وكان معظمهم يعانون من ظروف صحية أخرى ، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.





ووجدت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف النساء المصابات بمرض COVID-19 الحاد في الثلث الثالث من الحمل انتهى بهن إلى الولادة المبكرة.





تظهر النتائج بينما لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول ما إذا كان يجب على النساء الحوامل أخذ لقاح COVID-19. تشير الدراسة إلى أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للدخول إلى المستشفى والوفاة ، لكن النساء الحوامل حاليًا لا يحظين بالأولوية في التطعيمات.



