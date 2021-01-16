الفرق بين بطانة الرحم وأمراض النساء الأخرى

الانتباذ البطاني الرحم أو بطانة الرحم من أكثر أمراض النساء شيوعًا، وهو الألم الذي يحدث قبل أو أثناء أو بعد الحيض ، ويمكن أن يحدث الألم أثناء الجماع أو أثناء التبول أو أثناء حركات الأمعاء.





وتعاني بعض النساء من ألم شديد ، يمكن أن يكون يسبب ألمًا مزمنًا في أسفل الظهر أو الحوض ، بينما تعاني النساء الأخريات من أعراض خفيفة أو لا توجد أعراض.





ووفقًا لما أورده موقع "medicinenet " تتشابه اعراض بطانة الرحم مع الكثير من أمراض النساء الأخرى لذا نعرض إليكم أبرز الفروق.





بطانة الرحم أو تقلصات الدورة الشهرية؟





أبلغت معظم النساء عن معاناتهن من ألم خفيف أثناء الدورة الشهرية ، وقد توفر الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية الراحة، إذا استمرت آلام الدورة الشهرية ، أو كانت شديدة بما يكفي للتدخل في النشاط الطبيعي ، أو استمرت أكثر من يومين ، استشيري طبيبك.





بطانة الرحم في سن المراهقة





يمكن أن يبدأ الانتباذ البطاني الرحمي في سن المراهقة في وقت مبكر من أول دورة شهرية، من المهم استشارة الطبيب إذا كانت مراهقة تعاني من آلام الدورة الشهرية شديدة بما يكفي للتدخل في النشاط الطبيعي. قد تكون مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والتسجيل الدقيق للأعراض هي الخطوة الأولى في الإدارة. خيارات العلاج للمراهقين والبالغين هي نفسها.





بطانة الرحم والعقم





يمكن أن يكون العقم أول علامة على الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي لدى العديد من النساء،يقدر أن 30٪ إلى 50٪ من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي مصابات بالعقم. سبب ذلك غير مفهوم جيدًا ، وقد يلعب تندب الجهاز التناسلي دورًا. قد تشارك العوامل الهرمونية ولحسن الحظ ، تعتبر علاجات التغلب على العقم فعالة للعديد من النساء.





بطانة الرحم أم الأورام الليفية الرحمية؟





يمكن أن تحدث آلام الدورة الشهرية الشديدة بسبب حالات أخرى ، بما في ذلك أورام الورم الليفي الأورام الليفية هي نمو غير سرطاني في الأنسجة العضلية للرحم. يمكن أن تسبب نزيفًا وتشنجًا أقوى من المعتاد في الدورة الشهرية.



