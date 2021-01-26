دراسة : النساء العاملات فى العلاقات العامة تصاب بالإرهاق

أظهرت دراسة جديدة أن النساء العاملات في مجال العلاقات العامة حول العالم "يعانين من الإرهاق" لأن 40٪ منهن يعملن لساعات أطول في وضع الإغلاق ويكافحن من أجل التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال والتعليم المنزلي.





وذكر موقع " provokemedia " أن فى المؤشر السنوي PR العالمى على المرأة ، في شراكة مع Opinium، وجد أن ما يقرب من 400 خبير العلاقات العامة في جميع أنحاء العالم على المواضيع بما في ذلك بيئة العمل، ضغوط العمل في مجال العلاقات العامة، والحواجز أمام النساء اللواتي يتناولن على الأدوار القيادية، وتأثير كوالد والفجوة في الأجور بين الجنسين، كان معظم المستجيبين (86 ٪) من النساء ، وكان هناك انقسام بين أولئك الذين لديهم أطفال والذين ليس لديهم أطفال ، والذين يعملون في المنزل وفي الوكالة. حوالي 60٪ من المستجيبين كانوا في مناصب عليا ، على مستوى مدير أو أعلى.





وقالت سوزان هاردويك ، الرئيسة المشتركة لمنظمة "نساء في العلاقات العامة" العالمية لـ PRovoke: "لقد أدى الوباء إلى تعرض العديد من النساء في العلاقات العامة للإرهاق خلال العام الماضي ، حيث يحاولن التوفيق بين التعليم المنزلي ونقص رعاية الأطفال أثناء العمل من المنزل. بالتأكيد لم يكن الأمر سهلًا ".





قالت أليس ويتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف المتخصصة Hanson Search ، والتي تم الاستشهاد بها في التقرير: "بدأت العديد من المؤسسات قبل Covid في تقديم قدر أكبر من المرونة كوسيلة لجذب المواهب النسائية العليا ، وهو أمر إيجابي. مع العمل عن بعد الآن هو المعيار الجديد ، كان المرء يأمل أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الجنسين.





"ومع ذلك ، أدى كوفيد بدلًا من ذلك إلى معاناة العديد من النساء من أجل تحقيق التوازن بين المنزل والعمل ، وغالبًا ما يتحملن نصيب الأسد من المسؤوليات الأسرية ، مما يتركهن مرهقات ومرهقات. أسمع عن نساء كبيرات مرهقات ويتركن الصناعة بالكامل أو يتولين حافظة عمل / مهنة حرة أكثر مرونة ".





ومع ذلك ، لا يزال هاردويك متفائلًا بإمكانية وجود جانب إيجابي ، كما هو الحال في المدى المتوسط ​​والطويل ، كان من المرجح أن يفيد التطبيع الجديد للعمل المرن والعمل عن بُعد النساء: "في نفس الوقت ، تبنت هؤلاء النساء العمل عن بعد ، لأن هذا منحهم الفرصة لإنشاء جدولهم الزمني الخاص ، من خلال عدم الاضطرار إلى الانتقال إلى مكتب والتوافق مع ساعات العمل التقليدية 9-5.





"هذه نتيجة إيجابية حقيقية ومدعومة بأبحاثنا ، والتي تظهر أن 69٪ من المرجح أن يختاروا وظيفة توفر عملًا مرنًا على وظيفة لا تفعل ذلك. عندما ننتهي من هذه الأزمة الحالية ، نأمل بصدق أن يستمر أرباب العمل في تقديم عمل مرن للمساعدة في الاحتفاظ بالنساء في صناعة العلاقات العامة ".





كما كشف مؤشر GWPR السنوي لعام 2020 أنه على الرغم من النمو الكبير في العمل عن بعد حتى قبل الوباء ، فإن مشهد الأعمال بالنسبة للنساء لا يزال كما هو. في صناعة تشكل النساء ثلثاها ، لا يزال الرجال يشغلون 64٪ من مقاعد مجلس الإدارة في عام 2020 ، على الرغم من أن 80٪ من المتخصصين في العلاقات العامة يعتقدون أن وجود نساء في مجلس الإدارة يحسن ممارسات العمل.





تحولت المبادرات الخمس الأولى للمساعدة في كسر الحواجز بشكل طفيف من عام 2019 إلى عام 2020. مع وجود عدد أكبر من النساء كبيرات السن كنماذج يحتذى بها (66٪) في القمة ، تليها ممارسات العمل المرنة (63٪) ، واعتراف كبير بعدم المساواة بين الجنسين (58٪) ) والتوجيه (55٪) والإجازة الوالدية المشتركة (50٪).





لكن العائق الأكبر أمام الدخول إلى مجلس الإدارة استمر في رعاية الأطفال ورعايتهم (78٪). أفاد ما يقرب من نصف النساء (47٪) أن كونهن أبًا قد أثر سلبًا على حياتهن المهنية.





ومن العوائق الرئيسية الأخرى الافتقار إلى التوازن بين العمل والحياة في الأدوار العليا (70٪) ، وعدم وجود سياسات مرنة للعمل أو الأسرة ، ونقص الشفافية حول التوظيف والترقية (65٪) ، وترقية الرجال لأشخاص مثلهم (60٪).





قالت الرئيسة المشتركة لـ GWPR أنجيلا أوكس: "يمكننا أن نرى من خلال بحثنا أنه كان هناك تغيير طفيف في عام 2020 في اختلال التوازن بين الجنسين في مجلس الإدارة ، على الرغم من الارتباط المعترف به على نطاق واسع بين تنوع مجالس الإدارة والأداء المالي للشركة.





ومع ذلك ، أحدثت أزمة كوفيد تغييرًا وسرعت بسرعة الاتجاه نحو العمل عن بعد، يعتقد ثلثا محترفي العلاقات العامة أن العمل المرن يسمح للمرأة بتكوين أسرة أو مسؤوليات رعاية مع استمرار التقدم في حياتها المهنية من الواضح أن هناك طلبًا على ذلك ، حيث يقول 69٪ إنهم سيكونون أكثر ميلًا لاختيار وظيفة توفر عملًا مرنًا على وظيفة لا تفعل ذلك. يحتاج أرباب العمل إلى إدراك هذا والاعتراف بفوائد العمل المرن ، حتى نتمكن من الاحتفاظ بالموهبة النسائية في صناعة العلاقات العامة ".



