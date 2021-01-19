طبيب: برودة الأطراف شائعة بين النساء أكثر من الرجال.. وليست لها علاقة بالشتاء

كشف الدكتور كيفين حافظ، استشاري طب العائلة، عن سبب ظاهرة برودة الأطراف ، وهل لها علاقة بفصل الشتاء أم لا، موضحًا أن الظاهرة ليست مشكلة تستدعي الطبيب في أغلب الأوقات، ويعتمد تشخيص الحالة على النمط الحياتي للشخص، ما إذا كان يعيش في منطقة باردة أو دافئة.





وأضاف الدكتور كيفين حافظ، عبر مكالمة فيديو، لـ برنامج "صباح العربية"، والمذاع على فضائية العربية، أن الحالات التي تستدعي الطبيب هي عند تغير لون الأطراف للون الأزرق، أو الإحساس بالبرودة غير المحتملة، أو الارتعاش.





ولفت إلى أنه في حالة انزعاج المريض من لمس الأطعمة المثلجة، فهي أيضًا من أحد الظواهر، التي تنبأ بضرورة زيارة الطبيب.





وأوضح أن الأسباب المرضية وراء الظاهرة، هي نقص الحديد ونقص فيتامين "D"، بالإضافة إلى خلل في الغدة الدرقية، أو فقر الدم.





ونوه على أن الإصابة بالأمراض النفسية، ومنها التوتر، يسبب انقباض الأوعية الدموية، ومنع تدفق الدم للأعضاء الحيوية، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة تكثر ما بين النساء، خصوصًا في السن من 20 عامًا وحتى 40 عامًا.