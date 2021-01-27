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أخبار البلد

غدًا.. مطار القاهرة يودع 7 منتخبات دولية جديدة من المشاركين في مونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 7 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، وذلك عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.

وفقاُ لجداول التشغيل، تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي ( تونس علي رحلة رقمms843 ، ومنتخب الكونغو علي رحلة ms799 ، ومنتخب النمسا علي رحلة رقم ms3090 )، ويقوم فريق من المحطة والعلاقات العامة بمصرللطيران ومطار القاهرة بإستقبال المنتخبات وتسهيل إجراءات سفرهم مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما يغادر 4 منتخبات أخرين على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم منتخبات ( أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين )، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي لانهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات، حيث خصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة، حيث تم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، وأيضا فرقا من العلاقات العامة والدعاية والإعلام بمصر للطيران لإنهاء إجراءات المنتخبات المغادرة والقادمة إلى القاهرة.

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