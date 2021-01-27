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رياضة

اتحاد الكرة ينسق مع الجهات المعنية لدعم أبو ريدة في انتخابات الفيفا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:50 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
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يسرى غازى
أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.
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