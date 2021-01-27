مونديال اليد.. تونس تفوز على النمسا وتحقق المركز الـ 25

فاز المنتخب التونسى على نظيره النمسا بنتيجة 33\37 في المباراة التي تجمع المنتخبين بتحديد المركزين الـ 25 و الـ 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، والتي تستمر حتى 31 يناير الجارى .





سيطر المنتخب التونسى على أحداث المباراة منذ بدايتها ، وفشل المنتخب المنافس في أدراك التعادل او الفوز ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النسور 19\16، وهو ما استمر في الشوط الثانى من سيطرة ، و استحواذ على الكرة ، لينتهى اللقاء

وبهذا الفوز يحتل المنتخب التونسى المركز الـ25 عالميا ، بينما احتل النمسا المركز الـ 26 .

ويتنافس أنجولا و المغرب على المركزين الـ 29 و الـ 30 ،بينما تشيلى و الكونغو على المركزين الـ 27 و الـ 28

واحتل كوريا الجنوبية المركز الـ 31 و كاب فيردى الـ 32 بعد الانسحاب من المنافسات بسبب فيروس كورونا



