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رياضة

مونديال اليد.. تونس تفوز على النمسا وتحقق المركز الـ 25

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
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حسن العمدة
فاز المنتخب التونسى على نظيره النمسا بنتيجة 33\37  في  المباراة التي تجمع المنتخبين بتحديد المركزين الـ 25 و الـ 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد ، والتي تستمر حتى 31 يناير الجارى .

سيطر المنتخب التونسى على أحداث المباراة منذ بدايتها ، وفشل المنتخب المنافس في أدراك التعادل او الفوز ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النسور 19\16، وهو ما استمر في الشوط الثانى من سيطرة ، و استحواذ على الكرة ، لينتهى اللقاء 
وبهذا الفوز يحتل المنتخب التونسى المركز الـ25 عالميا ، بينما احتل النمسا المركز الـ 26 .
 ويتنافس أنجولا و المغرب على المركزين الـ 29 و الـ 30  ،بينما تشيلى و الكونغو على المركزين الـ 27 و الـ 28 
 واحتل كوريا الجنوبية المركز الـ 31 و كاب فيردى الـ 32 بعد الانسحاب من المنافسات بسبب فيروس كورونا

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