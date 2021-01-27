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فن

بث مباشر.. مينا مسعود: أحسن لغتي العربية قبل تصوير فيلم "في عز الضهر"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:52 م
مينا مسعود
مينا مسعود
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محمد نحلة - إبراهيم قنديل
يجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الامور.

وأكد مينا أنه يعمل على تحسين لغته المصرية بشكل قوي للمساهمة في خروج الشخصية بأفضل صورة.

يسافر النجم العالمي مينا مسعود إلى هوليوود، لمدة شهر لتصوير عمل سينمائي جديد تابع لمنصة "نيتفليكس".

ومن المقرر أن يعود مينا مسعود لمصر بعد هذا الشهر، لبدء تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر" الذي يتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

كان مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، نشر على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.
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