هشام نصر: كان نفسنا نكون على منصة التتويج

أشاد هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، ورئيس اتحاد اليد بلاعبي المنتخب الوطني قائلا: "كان نفسنا نكون على منصة التتويج، والحمد لله، اللاعبون أدوا أداء رائعا وأشكرهم".





وأضاف نصر، فى تصريحات تليفزيونية "أخذنا درسا للمستقبل لحصد البطولة، كل كورة ولها حساب، لم يكن أحد ينتمى إلى كرة اليد يتصور هذا الأداء من المنتخب أمام بطل العالم أحسن لاعبين وأحسن حارس مرمى، وأن يكون هذا الأداء أمام منتخب كهذا، والجاى أفضل إن شاء الله، والمفروض نشكر أبناءنا على هذا الأداء".





وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد: "إنجازات اليد كانت أكثر من رائعة وجعلت الناس تتحدث على أننا سنحصد بطولات، وهو محتاج إلى جهد وشغل أكثر وأكثر، وأنا ممكن أقابلهم بكرة ورئيس الوزراء تواصل معى وحملنى رسالة شكر للاعبين، وشىء عظيم أن نتلقى رسالتين من الرئيس في مباراتين متتاليتين".