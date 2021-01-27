ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 427 إصابة بكورونا وحالة وفاة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:13 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء ، تسجيل  427  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وذكرت الصحة البحرينية ان الحالات توزعت مابين  190 حالة لعمالة وافدة، و233 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج.

كما تم إجراء 12287 فحصا مخبريا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

فيما رصدت الصحة البحرينية تعافي 331 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 97337. 

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة حالة بفيروس كورونا لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 371 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 143 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

البحرين تسجل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

238 إصابة وصفر وفيات.. حصيلة كورونا في البحرين خلال 24 ساعة

البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

بدون وفيات.. البحرين تسجل 349 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

مصور يلتقط صورة لكائن غريب في المياه أثارت الجدل .. شاهد

مونديال اليد.. إسبانيا تحجز مقعدا في نصف النهائي على حساب النرويج

بفستان جريء.. إليسا تثير الجدل بأنوثتها فى أحدث ظهور

كنز الخضروات.. فوائد لا تعلمها عن القرنبيط

أسامة خليل يثير التساؤل في الإسماعيلي برسالة غامضة لـ ابو جريشة

الصحة العالمية تصدم العالم حول تفشي سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتستخدمي السيشوار والمكواة باستمرار .. 5 نصائح لمعالجة الشعر التالف بشدة من الحرارة

شاهد.. تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة