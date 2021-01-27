خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 427 إصابة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء ، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت الصحة البحرينية ان الحالات توزعت مابين 190 حالة لعمالة وافدة، و233 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج.





كما تم إجراء 12287 فحصا مخبريا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





فيما رصدت الصحة البحرينية تعافي 331 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 97337.



