يسبب موتا مفاجئا .. تعرف على مخدر الشابو وخطورته الكارثية على المخ

كشفت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، خطورة مخدر الشابو، مؤكدة أن هذا النوع من المنشطات.





وقالت الجعفراوي، في حواره مع الاعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه أول لما يتعاطى المخدر يشعر كأنه متنبه، وعامل دماغ جيدة، وبعد شوية في التعاطي يشعر وكأنه مرتاح، وبعد ذلك يشعر بعكس هذه الأمور تماما والخمول وعايز ينام.





وأضافت انه المنشطات تحفز المخ لافراز موصل عصبي مسئول عن النشاط وأشياء أخرى وبعد وقت من التعاطي يتوقف المخ عن افراز هذا الموصل، لافته الي انه هذا الأمر له تأثير خطير على المخ.





وأكملت أن له تأثير الي الجسم بطى في التنفس وبطي في ضربات القلب وفي حالة عمل مجهود قوي من الممكن يحدث له موت مفاجيء.





وفي السياق نفسه أشارت الي أن هناك دراسة اتعملت في الولايات المتحدة الأمريكية لمتعاطي الشادو لمدة ٥٠ يوما، متابعه انه وجدوا حدوث تلف في انسجة المخ في ثلاث مناطق.





وأوضح انه اولها أماكن في الذاكرة والمواقف واسترجاع المواقف، متابعا أنه يطلق على المخ في هذا الموقف ما يعرف زهان، ويختلط الواقع بالوهم ويشعر بأمور غير موجودة.