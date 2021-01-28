برفقة مينا مسعود.. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". الاجتماعي





وظهرت فى الصورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود، وكتبت معلقة:" مبسوطة اني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد. ان شاء يعجبكم”.





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يجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الامور.





كان مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، قد نشر على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصيرا عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.





واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.





وأعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.