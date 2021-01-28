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سيارات

كيا سبورتاج تتربع على عرش سيارات الـSUV في مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 03:01 ص
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
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أماني نوار
استطاعت سيارة كيا سبورتاج ان تحصل على المرتبة الأولى كسيارة SUV ، دفع رباعي في هذه الفئة ، والاعلى مبيعا في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات AMIC، وحصلت السيارة على الصدارة وهذه الصدارة مدعومة بثقة عملاء كيا في الطراز الأشهر لسبورتاج .

ومن المعروف أن  كيا سبورتاج تمتلك حصة من السوق المصري لسيارات الدفع الرباعي ، وتصل إلىي 17.9 % ، وذلك من إجمالي السوق وهذا يعزز من مكانتها

وتتمتع السيارة بأعلى درجات الرفاهية والامان ، كما تعتبر السيارة هي الحصان الاكبر ، والرابح بسبب تصميمها العصري ، وتستمد قوتها محرك سعة 1600 سي سي ، ويولد 140 حصان متصل وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .

وتعمد كيا على منظومة جر أمامي ،بالإضافة إلى  عدد من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل.

أما الفئة الأعلى فحصلت على العديد من المميزات منها حزم الأمان مثل، نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام HAC الخاص بتجاوز الشواهق والمرتفعات،ويأتي سعر السيارة في السوق تبدأ من 399 ألف لأول فئة .

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