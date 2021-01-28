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لكى يتم نقل الوزارات.. متحدث العاصمة الإدارية: نسبة التنفيذ في المبنى الحكومي وصلت لـ 92%

الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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البهي عمرو
قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك مشروعات كثيرة تمت فى العاصمة، موضحًا أن المرحلة الأولى التى تتم على 40 ألف فدان تحتوى على عدد كبير من المشاريع منها 10 احياء سكنية ومدينة رياضية ومدينة ثقافة والفنون وحى حكومى و برمان وجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن نسبة العمل فى المشروعات تختلف من مشروع لـ أخر، ولكن بشكل عام نقترب من 70%، من المشروع.

ولفت إلى أن هناك مشروعات وصلت لـ أكثر 90%، وهناك مشروعات وصلت لـ  50 و 60 %، وأن المنشآت الحكومة اوشكت على الانتهاء.

وأشار إلى أن هناك توجيهات للانتهاء من المبنى الحكومي وذلك لكى يتم نقل الحكومة لـ العاصمة، وذلك من منتصف هذا العام، وأكد أن نسبة التنفيذ في المبنى الحكومة وصلت لـ 92%.

وأكد أنه قبل منتصف العام الحالى سيتم الإنتهاء تمامًا من المبنى الحكومي وسيتم نقل الموظفين للمبني.

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