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رياضة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقناة الناقلة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:43 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
يستضيف فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق حاتم بطيشة.

الزمالك ضد مصر المقاصة:

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز على مصر المقاصة في مباراة اليوم، لانتزاع صدارة الدوري من الأهلي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

في المقابل يطمح مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلالن في خطف الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للدخول في المربع الذهبي.

ترتيب الزمالك ومصر المقاصة:

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 21 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 13 نقطة.
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