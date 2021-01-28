أول تعليق من الفنانة دنيا بطمة بعد قرار حبسها لمدة عام

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديد عبر خاصية الاستورى فى أول تعليق لها على قرار حبسها لمدة عام فى القضية الشهيرة اعلاميا "حمزة مون بيبي".
كتبت دنيا بطمة :"وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور".
ونشرت صورة أخرى مكتوب فيها: "أكثر عبارتين مريحتين: "ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائما وابدا".
وفي نفس القضية قضت المحكمة بتأييد حبس ابتسام بطمة شقيقة دنيا، بالسجن لمدة عام، وعام ونصف العام لمصممة الأزياء عائشة عياش، ومع الحكم الجديد تصبح مدة الحكم على دنيا بطمة سنة كاملة، بعد الحكم عليها في وقت سابق بثمانية أشهر وغرامة ألف دولار.