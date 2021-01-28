أول تعليق من الفنانة دنيا بطمة بعد قرار حبسها لمدة عام

كتبت دنيا بطمة :"وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور".





ونشرت صورة أخرى مكتوب فيها: "أكثر عبارتين مريحتين: "ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائما وابدا".



