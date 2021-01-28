توقعات الموجة الثالثة من كورونا بعد التحذير منها في اليابان

حذر رئيس جمعية الأطباء اليابانية ، توشيو ناكاجاوا ، من أن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد -19 "تعتبر الموجة الثالثة" وحث الحكومة على تكثيف إجراءات الوقاية لوقف انتشار الفيروس التاجي.

مع تسارع جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يمكن أن تتفاقم الظروف على الساحل الغربي ، في الشمال الشرقي وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي خلال الأسابيع العديدة المقبلة ، وفقًا لتوقعات جديدة من مختبر السياسة التابع لمستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)..

الحالات المتزايدة: يتوقع النموذج "نموًا كبيرًا" في حالات Covid-19 خلال الأسابيع الأربعة المقبلة .

وتتوقع نموًا ملحوظًا في الحالات" على طول الساحل الغربي في المدن الرئيسية في كاليفورنيا ، وكذلك في بورتلاند وسياتل.



أشارت التوقعات أيضًا إلى أنه في ولاية ويسكونسن ، وهي واحدة من أوائل الولايات التي شهدت نموًا هائلًا في حالات Covid-19 هذا الخريف ، قد تقترب من ذروة انتقال العدوى ، لكن حالات دخول المستشفى ووحدات العناية المركزة لم تستقر بعد.

من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير كبير على الاقتصاد بالعالم، موضحًا أنه لا يوجد توقعات بتأثير الموجة الثالثة على الاقتصاد بشكل رسمى حتى الآن.

وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الأرقام الخاصة بتأثير كورونا على الموجة الأولى مازالت فى مرحلة المراجعة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى سيعلن توقعاته بخصوص وضع الاقتصاد العالمي بعد تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، وأكد أن سيكون هناك نوع من أنواع التحسن بمعنى أن ما خسره العالم فى العام الماضي سيعيد فى العام الحالى وسيكون هناك نمو فى الاقتصاد بنسبة 4 أو 5 %.

وأشار إلى أن هناك تزايدا فى الموجة الرابعة للديون، وهناك تخوف من عدم التزام بعض الدول بالسداد.

وأوضح، أن النمو فى الدول لن يكون متوازنا ولن يكون على كافة القطاعات الاقتصادية، وأن الصين والهند من الممكن أن يتجاوز معدل النمو فيهما 8%، والدول المتقدمة يتراوح بين 3 لـ 5، والدول العربية والأفريقية معدل النمو سيتراوح بين 2لـ 3%.

