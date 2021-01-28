ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الموجة الثالثة من كورونا بعد التحذير منها في اليابان

الخميس 28/يناير/2021 - 11:05 ص
توقعات الموجة الثالثة
توقعات الموجة الثالثة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

حذر رئيس جمعية الأطباء اليابانية ، توشيو ناكاجاوا ، من أن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد -19 "تعتبر الموجة الثالثة" وحث الحكومة على تكثيف إجراءات الوقاية لوقف انتشار الفيروس التاجي.

مع تسارع جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يمكن أن تتفاقم الظروف على الساحل الغربي ، في الشمال الشرقي وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي خلال الأسابيع العديدة المقبلة ، وفقًا لتوقعات جديدة من مختبر السياسة التابع لمستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)..

الحالات المتزايدة: يتوقع النموذج "نموًا كبيرًا" في حالات Covid-19 خلال الأسابيع الأربعة المقبلة  .

وتتوقع نموًا ملحوظًا في الحالات" على طول الساحل الغربي في المدن الرئيسية في كاليفورنيا ، وكذلك في بورتلاند وسياتل.

أشارت التوقعات أيضًا إلى أنه في ولاية ويسكونسن ، وهي واحدة من أوائل الولايات التي شهدت نموًا هائلًا في حالات Covid-19 هذا الخريف ، قد تقترب من ذروة انتقال العدوى ، لكن حالات دخول المستشفى ووحدات العناية المركزة لم تستقر بعد.

من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير كبير على الاقتصاد بالعالم، موضحًا أنه لا يوجد توقعات بتأثير الموجة الثالثة على الاقتصاد بشكل رسمى حتى الآن.

وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الأرقام الخاصة بتأثير كورونا على الموجة الأولى مازالت فى مرحلة المراجعة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى سيعلن توقعاته بخصوص وضع الاقتصاد العالمي بعد تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، وأكد أن سيكون هناك نوع من أنواع التحسن بمعنى أن ما خسره العالم فى العام الماضي سيعيد فى العام الحالى وسيكون هناك نمو فى الاقتصاد  بنسبة 4 أو 5 %.

وأشار إلى أن هناك تزايدا فى الموجة الرابعة للديون، وهناك تخوف من عدم التزام بعض الدول بالسداد.

وأوضح، أن النمو فى الدول لن يكون متوازنا ولن يكون على كافة القطاعات الاقتصادية، وأن الصين والهند من الممكن أن يتجاوز معدل النمو فيهما 8%، والدول المتقدمة يتراوح بين 3 لـ 5، والدول العربية والأفريقية معدل النمو سيتراوح بين 2لـ 3%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف نجح الاقتصاد المصري في النمو رغم تداعيات كورونا؟.. خبراء يجيبون

خبراء: الاقتصاد المصري نجا من تداعيات كورونا السلبية بفضل برنامج الإصلاح.. وحصد إشادات دولية بدعم من سياسات الحكومة التحفيزية في ظل الأزمة

لميس سلامة عن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري: نسير في الاتجاه الصحيح

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يستقبل 2021 في وضع أقوى

بكين تهزم دول العالم حتى أمريكا.. الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات

محمود محيي الدين: النمو لن يكون متوازنا في الدول وسيتراوح بين 2 لـ 3% بإفريقيا

ترشيحاتنا

بالفواكه.. شاهد.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم من أحدث جلسة تصوير

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص

اتأكد بنفسك.. علامة جديدة في الوجه دليل على الإصابة بكورونا

آخرهم بسمة وهبة .. مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية تسببت فى أزمة صحية وعاهات مستديمة وأنهت حياتهم .. تعرف على أبرزهم

وزن الرغيف وتذاكر الطيران.. 18 مشكلة أحرجت الحكومة أمام البرلمان

صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص