ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

الخميس 28/يناير/2021 - 11:37 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
Advertisements
محمد السعيد
سلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة مصر والدنمارك، التي أقيمت أمس، الأربعاء، بصالة ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء، بعد التعادل في الأشواط الإضافية مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة أمام أبطال العالم.

وجاءت  أبرز ردود أفعال الصحف العالمية على نتيجة مباراة مصر والدنمارك كالتالي:

موندو ديبورتيفو الإسبانية:

الدنمارك بطل العالم إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مؤلمة أمام مصر

سي إن إن:

منتخب مصر يودع مونديال اليد بعد مباراة ملحمية مع الدنمارك

فرانس تي في:

نهاية غير واقعية.. الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لليد على حساب مصر

صحيفة " يولاندس بوستن" الدنماركية

الدنمارك إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مجنونة أمام مصر

صحيفة " BT الدنماركية":

الدنمارك تصعد إلى نصف النهائي بعد مباراة مرعبة أمام مصر





Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

تريزيجيه يهنئ لاعبي منتخب اليد على التأهل لدور الـ 8 ببطولة كأس العالم

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

مونديال اليد| مصر تتقدم على الدنمارك 8-6 في أول 15 دقيقة

مونديال اليد| انتهاء الشوط الخامس بتقدم مصر علي الدنمارك ٣٥-٣٤

إبراهيم عيسى: منتخب اليد له سمعة عالمية قوية.. وتمثيله مشرف أمام الدنمارك ومونديال اليد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة

أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

بالفواكه.. شاهد.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم من أحدث جلسة تصوير

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص