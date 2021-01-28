رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟

سلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة مصر والدنمارك، التي أقيمت أمس، الأربعاء، بصالة ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية شهر يناير الجاري.





وودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء، بعد التعادل في الأشواط الإضافية مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة أمام أبطال العالم.







موندو ديبورتيفو الإسبانية:

الدنمارك بطل العالم إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مؤلمة أمام مصر

سي إن إن:

منتخب مصر يودع مونديال اليد بعد مباراة ملحمية مع الدنمارك

فرانس تي في:

نهاية غير واقعية.. الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لليد على حساب مصر

صحيفة " يولاندس بوستن" الدنماركية

الدنمارك إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مجنونة أمام مصر

صحيفة " BT الدنماركية":

الدنمارك تصعد إلى نصف النهائي بعد مباراة مرعبة أمام مصر











وجاءت أبرز ردود أفعال الصحف العالمية على نتيجة مباراة مصر والدنمارك كالتالي: