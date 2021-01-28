بعد دراسة جديدة.. إعلان مهم من فايزر وبيونتك بشأن فعالية لقاحهما ضد "كورونا المتحور"

أكدت شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية، الخميس، أن لقاحهما ضد كوفيد-19 فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا.





وقالت الشركتان في بيان لهما إن "الفروق الصغيرة" المكتشفة في الاختبارات التي قارنت الفيروس الأصلي والتحورات الأخيرة "من غير المرجح أن تؤدي إلى انخفاض كبير في فعالية اللقاح".





وأشارت فايزر وبايونتك إلى أن اللقاح لم يفقد سوى قدر ضئيل من فعاليته الطفرات الثلاثة الموجودة لسلالة فيروس كورونا المتحور في جنوب إفريقيا، وفقًا لدراسة معملية أجرتها شركة الأدوية الأمريكية.





وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة فايزر وعلماء من الفرع الطبي بجامعة تكساس (UTMB)، انخفاضا أقل من ضعفين في مستويات الأجسام المضادة، ما يشير إلى أن اللقاح سيكون فعالًا على الأرجح في تحييد الفيروس مع ما يسمى بطفرات E484K و N501Y الموجودة في جنوب أفريقيا.





وأوضحت الشركة الأمريكية أن الدراسة أجريت على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن نتائجها محدودة، لأنها لا تنظر إلى المجموعة الكاملة من الطفرات الموجودة في جنوب أفريقيا.





وأضافت الشركتان أنه على الرغم من أن النتائج أشارت إلى عدم الحاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع السلالات الجديدة، إلا أنهما مستعدتان للاستجابة على الفور إذا كان هناك دليل على أن السلالات المتحورة يمكن أن تهزم لقاحهم الحالي.





وتابعوا بالقول أنهم سيواصلون مراقبة فعالية لقاحهم في العالم، بما في ذلك ضد سلالات جديدة.



