محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة

شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة.





وذلك في حضور اللواء محمد البندارى، السكرتير العام، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتور أيمن أمام مدير عام الحجر الصحي بالوزارة وعدد من المختصين من الطب الوقائي.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر أنه فى إطار حرص الدولة على إدارة مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد19 والاهتمام بالأطقم الطبية حيث أنهم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.





وأكد محافظ البحر الأحمر على حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة.





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