ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

شهد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرفقته الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى حميات الغردقة مستشفى العزل بالمحافظة.


وذلك في حضور اللواء محمد البندارى، السكرتير العام، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتور أيمن أمام مدير عام الحجر الصحي بالوزارة وعدد من المختصين من الطب الوقائي.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر أنه  فى إطار حرص الدولة على إدارة مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد19 والاهتمام بالأطقم الطبية حيث  أنهم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.


وأكد محافظ البحر الأحمر على حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة.


اقرأ أيضًا :

تخفيض مصروفات الدراسات العليا لذوي الاحتياجات 50% بكليات جنوب الوادي

محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة
محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة
محافظ البحر الأحمر يشهد تطعيم لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى حميات الغردقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. تجديد الثقة في تامر مرعي وكيلا لوزارة الصحة بالبحر الأحمر

إعدام 272 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 41 مخالفة خلال حملات صحية بالبحرالأحمر

فحص1081 حالة واجراء 8 عمليات جراحية خلال قافلة طبية بحلايب وشلاتين

صحة البحر الأحمر: تخصيص «وحدة الأحياء» لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة

محافظ بني سويف: تطعيم أول عنصر طبي بلقاح كورونا بمستشفيات العزل

محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل

ترشيحاتنا

بعد مقابلة عدة ساعات.. كورونا يقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في نفس الوقت

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

حبس طبيب الأسنان 15 يوما .. القصة الكاملة لتعرض عباس أبو الحسن وتميم يونس للتحرش

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

كلاكيت تاني مرة.. مصر تحصد المركز السابع خلال تنظيمها لمونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص