بتعاملات ٢٣ مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا"، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا، على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (23 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.