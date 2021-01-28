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التنمية المحلية: حياة كريمة على مدار 3 سنوات ويستهدف 58% من السكان المصريين.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة وجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القرى الاكثر احتياجًا بالمحافظات، لافتًا إلى أن البرنامج سينفذ على مدار 3 سنوات ويستهدف 58% من السكان المصريين.

وأضاف عبد الكريم، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه سيتضمن أكثر من 4500 قرية وسيتم تغييرهم بشكل كامل وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحى، والمدارس وغيرها، كما سيتم توفير فرص عمل.

وتابع أنه سيتم شمول الأسر الأولى بالرعاية فى تلك المحافظات ورعايتهم، منوهًا أنه سيتم تطوير القرى وتحول للتكنولوجيا والتحول الرقمى.


و أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكدًا فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهًا إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.


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