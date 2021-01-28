أخبار التوك شو.. عادات خاطئة تضعف مناعتك.. وسعر اقتصادي لسيارات الغاز الطبيعي.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:









قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الوزارة تواجه المشكلات السلبية وأهمها نمو الحشائش على المجارى المائية ورمى المخلفات فى الترع، مما يؤدى إلى تلوث المياه، لذلك تقوم الوزارة بإعادة تأهيل شبكة الترع مرة أخرى من خلال مشروع تبطين الترع.









وأضاف محمد غانم، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع يعمل على توصيل المياه بسرعة وبكفاءة عالية للأراضي الزراعية، فضلًا عن تقليل حجم المياه المفترض ضخها، وخفض تكلفة تطهير الترع.









قال يحيى يوسف، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأسبق، إن المنتخب الوطني قدم أداءً رائعا للغاية ضد منتخب الدنمارك، بطل العالم، في النسخة السابقة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد، بالرغم من الخسارة وتوديع البطولة بالركلات الترجيحية.









وأضاف يحيى، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى الفضائية المصرية، أن المنتخب الدنماركي قوي جدًا ويمتلك عناصر تلعب في صفوف أقوى أندية العالم، كما أنه يمتلك كل الحلول التي تؤهله للفوز بالمباريات.









قال مصطفى هنداوي، والد كريم هنداوي، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، إن نجله لا يركز على الاتصالات الهاتفية أثناء البطولات الكبرى، لأن تركيزه يكون منصبًا على المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه اتصل به بعد تأهل الفريق إلى دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد.





وأضاف هنداوي، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "كانوا مبسوطين وعندهم تفاؤل جامد جدًا وكانوا مترقبين للمباراة، لكن مفيش نصيب وعملوا اللي عليهم".









قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إنه يجب الابتعاد نهائيًا عن الأطعمة الجاهزة والأكل من المطاعم، والابتعاد عن السهر لأنه يؤثر على المناعة ويضعفها ويجعلها اكثر عرضة لفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك هرمونات كثيرة يفرزها الجسم خلال النوم.









وأضاف استشارى البكتيريا والمناعة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العادات الغذائية السليمة سبب رئيسى لتقوية المناعة، خاصة تناول معلقة عسل يوميًا وطبق سلطة متنوع الألوان، كما شددت على الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين.









قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن وجودها فى لبنان كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى ترسل رسالة من الشعب المصرى لجميع اشقائنا فى لبنان وتضامنا معه فى هذه الفترة، لافتة إلى أنه اليوم وصلت منذ قليل 3 طائرات مسلتزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا إلى لبنان مهداة من جمهورية مصر العربية.









وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد فى لبنان، أن الجسر الجوى بدأ مع أحداث مرفأ بيروت وامتد على مدى الأشهر الماضية وكان محمل بالمعونات وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياجات وسنستمر فى دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.









قال اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تستهدف العمل بـ"الطاقة النظيفة" بدلا من البنزين والسولار، وتم عقد اتفاقيات بشأن توطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.









وأضاف اللواء محمد أنيس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيارات التى ستعمل بالغاز الطبيعى سيكون سعرها اقتصاديا وتنافسيا، مشيرًا إلى أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية.











قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، إن مصر فى منتصف الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، والعالم كله يعمل على إنتاج اللقاح للتصدى للفيروس، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية فى مصر جيدة جعلت نمر بالموجة الثانية دون أن نضطر لإجراءات الغلق أو غيرها.









وأضاف عنان، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تذبذب الأرقام وأعداد الإصابة السمة السائدة فى تلك الفترة، منوهًا إلى أن الدولة عملت على أكثر من صعيد لتفادى آثار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على رصد الإحصائيات الخاصة بإصابة المواطنين وتوفير عدد الأسرة فى المستشفيات لرعاية المواطنين.









قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت تدشين 5 مصانع استراتيجية عملاقة في السنوات السابقة، منها مصنع لإنتاج زيت الطعام، ومصنع لتعبئة وتغليف الأسماك الذي يصدر السمك لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، ومصنع آخر لإنتاج اللمبات الموفرة "ليد"، إذ يغطي السوق المحلية ويصدر لمعظم الدول العربي، ومصنع لإطارات السيارات، وكل ذلك في أقل من 3 سنوات.





وأضاف الغضبان، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن هذه المصانع وفرت عملة صعبة لمصر ووفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب، وجرى رفع طبقة من متوسطي المستثمرين إلى كبار رجال الأعمال.









قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بالمحافظة هو الأعظم في العالم، إذ تزيد مساحته على 25 ألف فدان ويضم عددًا كبيرًا من أحواض تربية الأسماك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكبر بحيرتين صناعيتين يجرى تغذيتهما من مياه البحر المتوسط.





وأضاف الغضبان، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن أرض المشروع لم تكن صالحة لتدشين أي مشروع عليها، لكنها تحولت إلى أرض خير لمصر كلها وستغطي أكثر من 30% أو 40% من السوق المصرية بالإضافة إلى التصدير: "هذا المشروع فخر لنا كمصريين وفخر لنا في بورسعيد".



