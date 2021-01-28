احذر تلك العادات تضعف المناعة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا..فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إنه يجب الابتعاد نهائيًا عن الأطعمة الجاهزة والأكل من المطاعم، والابتعاد عن السهر لأنه يؤثر على المناعة ويضعفها، مؤكدة أن هناك هرمونات كثيرة يفرزها الجسم خلال النوم.





وأضاف استشارى البكتيريا والمناعة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن العادات الغذائية السليمة سبب رئيسى لتقوية المناعة خاصة تناول معلقة عسل يوميًا وطبق سلطة متنوع الألوان، كما شددت على الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه، وممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين.









وتابع أنه يجب ممارسة الرياضة ثلث ساعة يوميًا، كما أكدت أنه يجب الخروج والتعرض للشمس يوميًا لأنها تمد الجسم بفيتامين د، مشيرة إلى أن الشمس تضعف الفيروس ويجب التعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميًا لتقوية المناعة.





وتابعت أن أفضل وقت للتعرض للشمس هو مابين الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، مؤكدة أنه كلما كانت البشرة بيضاء كلما كانت تحتاج لوقت اقل للتعرض للشمس، مضيفة أن فيتامين د موجود فى سمك السلمون والبيض.









وأوضحت أن الزنك وفيتامين سي من الممكن ان نستمدهما من الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية، مضيفة أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الفيتامينات خاصة فيتامين د لن الاكثار منه يصيب الشخص بحصوات الكلى.



