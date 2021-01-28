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تعليم

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

الخميس 28/يناير/2021 - 02:45 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
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زينب الزغبي
صدر اليوم تصنيف الويب ميتركس لترتيب الجامعات عالميًا لدورة يناير 2021، حيث حققت جامعة دمياط تقدمًا متميزًا باحتلال المركز رقم 3288 من بين 31000 جامعة على مستوى العالم، و بهذا حققت الجامعة تقدمًا بلغ 221 مركز عن تصنيف يوليو 2020 حيث كانت الجامعة آنذاك بالمركز رقم 3509.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ،أن ترتيب الجامعة عربيًا وإفريقيًا على النحو التالي، على مستوى جامعات شمال أفريقيا: المركز 47،  على مستوى جامعات قارة أفريقيا: المركز 108،  على مستوى جامعات الوطن العربي: المركز 119، على مستوى جامعات دول الشرق الأوسط: المركز 295.

وأشار الى ان ذلك يعكس  سير الجامعة بخطى ثابتة في جميع المجالات وليس البحث العلمي فقط، كما يوضح ذلك الجهد الذي بذله قطاع الدراسات العليا بإشراف  الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة في جميع التصنيفات، و يوضح أيضًا اهتمام  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالبحث العلمي والنشر في دوريات عالمية، كما يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه فريق الجامعة لاستيفاء البيانات المتعلقة بالجامعة والتي تدعم تحسين الترتيب العالمي.

وأوضح أن المسئولين عن موقع الجامعة كان لهم دورًا بارزًا في هذا التحسن الملموس نتيجة عملهم المتميز في هذا الصدد، ومازالت الجامعة مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها والوصول إلى مرتبة مميزة علي المستوي المحلي والاقليمي والعالمي

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المجهود المتميز الذي أسهم بشكل مؤثر في تبوء جامعة دمياط مراكز متقدمة في تصنيف webometrics.

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