محافظ أسيوط يلتقي رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة للاطمئنان على سير العمل

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الكيميائي، أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع ومدى كفاءة المعدات الموجودة بداخل وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية اللازمة.





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واستمع المحافظ لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته والدور الذي يقوم به في انتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس).





وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والأجهزة والمديرية والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين به وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتمامًا خاصًا.



