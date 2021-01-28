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فن

تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من الآنسة فرح

الخميس 28/يناير/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يعود مسلسل الآنسة فرح بجزئه الثاني لجمهور التليفزيون، حيث ينطلق حصريًأ على قناة MBC4 وذلك بداية من يوم 7 فبراير المقبل، وقد نشرت الشركة المنتجة على صفحاتها الرسمية بفيسبوك وانستجرام فيديو تشويقيا لتذكير الجمهور بأحداث الجزء الأول.

 

خلال عرض الآنسة فرح على منصة شاهد vip، حصد المسلسل على العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجماهير مثل "#الآنسة_فرح فكرة تكلبشك مكانك من أول مشهد"، "مسلسل الآنسة فرح يغلب أي مسلسل أصحابي بيشوفوه على نتفلكس وشاهد"، وعن علاقة فرح "أسماء أبو اليزيد" بـ شادي "أحمد مجدي" "أكتر حاجة مضحكاني في المسلسل علاقة شادي مع فرح"" كما أشادت العديد من المنشورات بأداء النجملة أسماء أبو اليزيد، وخفّة ظلها بالمسلسل.

 

وخلال الجزء الثاني يستكمل المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحمض التلقيحي لم يكن خاص بـشادي. 

 

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

 

مسلسل الآنسة فرح يعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.


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