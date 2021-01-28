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ديني

محذرًا من ضرب الزوجات.. خالد الجندي: فيها 5 سنوات سجن وكله هيتروق

الخميس 28/يناير/2021 - 05:30 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكثير من الرجال ينظر للسواك على أنه الذي تضرب به المرأة، وليس للتسوك.

وأوضح خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية" دي ام سي" أن مصطلح الضرب يحتاج إلى تحرير لأن له معاني كثيرة، مضيفًا أن:" هناك قانون وكله هيتروق اللي هيضرب مراته فيها 5 سنين سجن ولو ضربها بأي أداة فيها 7 سنوات لو هناك جرح".
 
 
وهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رجال وأفراد وضباط وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ69، مشيرا إلى أن عيدهم يعتبر استرداد للوطن.

وتابع الجندى: "عرفنا بقيمتهم فترة اختفائهم في أيام عصيبة عشناها منذ عدة سنوات، وعرفنا مرارة اختفائهم وكنا فى كابوس، وإحنا بنشكرهم على التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السياحة من مصادر الدخل القومي وتحتل المرتبة الثانية، منوها بأن السياحة منهج عالمي تعمل به كل الدول.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة "ميجاfm"، أن السياحة لا تخالف الشريعة، موضحا أنه بالنسبة إلى الخدمات السياحية المتعلقة بتقديم الخمور وما شابه فهذه حرام بالطبع، وليس لنا علاقة بها، وليست هي كل السياحة.

وأشار إلى أن السياحة مفهومها كبير، فهناك السياحة الثقافية في المتاحف والأماكن الأثرية التي فيها تاريخ الدولة.

وذكر أن دار الإفتاء المصرية، أفتت بأنه لا حرمة في مشاهدة المومياوات في المتاحف المصرية وغيرها، فالرؤية لا تكون لأحشاء الميت لأنه في الأساس يكون ملفوفا بأقمشة.
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