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أخبار البلد

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 05:35 م
مساعدات طبية مصرية
مساعدات طبية مصرية للبنان
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محمد إبراهيم
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم للدول الشقيقة و الصديقة 

قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية  من طراز  C130 محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية و الألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها فى مجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا .

حيث أقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى ، حيث كان فى إستقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن إمتنانهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا .


وفى سياق متصل قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية
داخل المستشفى العسكرى الميدانى المصرى بلبنان ، كما أكدت على إستمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق .

وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة
بين الشعبين الشقيقين .  

تأتى تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها من الدول العربية فى مواجهة الأزمات والتحديات .
بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور
بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور
بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور
بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور
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