بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى لبنان.. صور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم للدول الشقيقة و الصديقة





قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز C130 محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية و الألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها فى مجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا .





حيث أقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى ، حيث كان فى إستقبالهم عدد من المسئولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن إمتنانهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا .









وفى سياق متصل قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية

داخل المستشفى العسكرى الميدانى المصرى بلبنان ، كما أكدت على إستمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق .





وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة

بين الشعبين الشقيقين .



