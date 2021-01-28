جمارك المطار تضبط 4 خناجر مهربة مع راكب قادم من الدمام

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى عبدالحكيم العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS2684 القادمة من الدمام اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى الراكب المصرى ا . ع . ف مصري الجنسية يجر عربة حمل حقائب عليها 2 شنطة كبيرة يحاول الخروج من صالة الوصول الدولية .





وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .





وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة محمد جمال مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .





وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر ذوات نصال مختلفة الأشكال والأحجام مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .





قرر فوزى العميري مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .



