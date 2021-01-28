بتكلفة 813 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء طريق الزقازيق - السنبلاوين الحر

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين الحر بطول 37.5 كم وبتكلفة 812 مليونا و900 ألف جنيه، ليمثل محورًا مروريا جديدًا يربط بين محافظة القاهرة / بلبيس / الزقازيق / السنبلاوين بطريق حر ويعمل علي توفير الوقت والجهد أمام المسافرين .

استمع وزير النقل و محافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع والذي يشتمل على 59 عملا صناعيا (24) كوبرى و ( 34) نفقا و(1) بربخ ، حيث يربط الطريق بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.





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أكد وزير النقل، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في أعمال التنفيذ ، مشددًا على سرعة الانتهاء من اعمال تطوير الطرق داخل محافظة الشرقية والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري مثل طريق الفردان/ الصالحية والزقازيق /ههيا /ابوكبير.

وتزامنًا مع تنفيذ أعمال ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتنفيذ مشروع ردم وتغطية ترعة الرملية بطول 1كم وعرض 20 مترا بتكلفة مالية تبلغ 4 ملايين و 500 ألف جنيه، ليمثل محورا مروريًا جديدا يربط امتداد طريق السلام / شيبة وصولا لموقف المنصورة بمدينة الزقازيق، ويعمل علي تسهيل حركة الربط بين مدينة الزقازيق ومحافظة الدقهلية ، وذلك لتعظيم الاستفادة من الطريق الجديد وتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

كان وزير النقل أجرى جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة الشرقية ، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي بطول 23 كم ليصبح الطريق بعرض 3 حارات لكل اتجاه ، بدلا من 2 حارة في كل اتجاه مع رفع كفاءة الطريق القائم بتكلفة إجمالية للمشروع مقدارها 185.7 مليون جنيه، و بلغت نسبة التنفيذ 90 % .





وأكد وزير النقل، ضرورة أن تتم الأعمال وفقًا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال ، بالإضافة إلى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وسرعة رفع كفاءة محطة تحصيل رسوم الهايكستب و الاستغلال الأمثل للاراضي المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم ازالة المخلفات والقمامة والاتربة على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الجمالي للطريق والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

بعدها فاجأ وزير النقل العاملين في مزلقان الحصة بمحافظة الشرقية، مؤكدًا على أهمية اليقظة التامة للحفاظ على سلامة المواطنين وكذا سرعة الانتهاء من اعمال تطوير المزلقان وعمل ازدواج للمسافة من المزلقان وحتى مدخل قرية الحصة تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

كما تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق / بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة ، وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر واجمالي تكلفته 88 مليون جنيه ، والذي يتم انشاؤه بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان .

ووجه وزير النقل بتكثيف أعمال التنفيذ وأن يكون الكوبري للسيارات والمشاه وليس للسيارات فقط حيث سيتم إلغاء المزلقان بعد الانتهاء من تنفيذ وانشاء الكوبري ، مؤكدًا على ان يراعى عند تصميم و تنفيذ الكباري التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة أن هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة / بلبيس/ الزقازيق وخط منوف / طنطا).